Desafios do setor cerâmico em SC: custos e logística ameaçam polo tradicional

A perda de competitividade é hoje a principal preocupação do setor cerâmico catarinense, especialmente no Sul, que abriga o polo mais tradicional deste segmento no estado. Na última semana, a Dexco, controladora das marcas Portinari e Ceusa, de Criciúma e Urussanga, anunciou demissão em massa nas unidades e o encerramento de duas linhas de produção.

Para entender melhor os desafios enfrentados pelo setor cerâmico em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

