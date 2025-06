Desaparecimento de homem em SC: foco das buscas muda para outra cidade Antônio Pacheco, de 65 anos, sumiu no último sábado (31); o morador de Forquilhinha, no Sul do estado, possui Alzheimer ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h58 ) twitter

O desaparecimento de Antônio Pacheco, de 65 anos, mobiliza as forças de segurança no Sul de Santa Catarina. O homem, morador de Forquilhinha e diagnosticado com Alzheimer, sumiu após sair para caminhar em uma área de mata na localidade de Santa Líbera.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

