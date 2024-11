Desaparecimento misterioso em SC: homem some após saque de R$ 5 mil Raimundo Valer, de 64 anos, desapareceu em Videira, no Meio-Oeste do Estado; homem foi visto pela última vez na sexta-feira (11) ao...

ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share