Desassoreamento do Canal da Barra é demanda histórica da sociedade em Florianópolis Primeiras grandes dragagens no Canal da Barra, nos anos 1950 e 1980, foram realizadas para dar suporte principalmente à navegação pesqueira... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h46 )

Doutor e mestre em geociências e especialista em hidroecologia, Érico Porto Filho conhece a fundo o histórico da Lagoa da Conceição, de Florianópolis, e a evolução do trabalho realizado no entorno e depois no Canal da Barra. Ele conta que, nos anos 1930, quando os agricultores locais migraram para a pesca, possuíam embarcações a remo e, depois, elas aumentaram de tamanho e ganharam motor.

Para entender mais sobre essa demanda histórica e as implicações para a comunidade local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

