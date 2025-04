Desassoreamento do Rio Itajaí-Açu avança com retirada de ilha e limpeza de resíduos Obra de desassoreamento do Rio Itajaí-Açu é pedido antigo da comunidade e promete evitar cheias em Rio do Sul ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h45 ) twitter

As obras de desassoreamento do Rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, estão avançando com a execução do segundo trecho do processo de limpeza e remoção de sedimentos. Com foco na melhoria do fluxo das águas e na redução dos riscos de enchentes, o trabalho segue em ritmo acelerado, com a retirada de uma ilha localizada no curso do rio, aproveitando o momento de nível mais baixo da água. Esta fase da obra engloba 750 metros de desassoreamento, contribuindo para a melhoria da capacidade de escoamento do rio.

