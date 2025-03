Desativação da penitenciária e mais: Jorginho Mello apresenta projetos para Florianópolis Governador mostrou medidas já desenvolvidas e em andamentos para Florianópolis; evento também teve homenagem do Grupo ND aos fundadores... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h47 ) twitter

A desativação da penitenciária de Florianópolis, viabilizando uma parceria público-privada, para construir um espaço de convivência e lazer no local, foi um dos principais projetos apresentados pelo governador Jorginho Mello (PL), na última segunda-feira (17), aos membros do movimento Floripa Sustentável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre os projetos para Florianópolis!

