Desavença antiga entre vizinhos resulta em golpes de facão e homem preso em Chapecó A tentativa de homicídio foi registrada na noite de sábado no município; suspeito informou que há uma desavença antiga entre os vizinhos... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h08 ) twitter

Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido após sofrer golpes com um facão na região do pescoço na noite de sábado (18). Desavença entre vizinhos pode ter gerado a tentativa de homicídio no bairro Engenho Braun.

