'Desavença antiga?': homem é encontrado morto dentro de carro em Rio dos Cedros Testemunhas informaram à Polícia Militar que o homicídio teria sido motivado por uma briga ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 06h57 (Atualizado em 01/06/2025 - 06h57 )

Um homem de 41 anos foi encontrado morto no interior de um veículo no bairro Rio Herta, em Rio dos Cedros, na manhã deste sábado (31). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com um ferimento no abdômen, possivelmente causado por disparo de arma de fogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

