Desbancou Disney: Parque de SC é eleito 2° melhor parque do mundo Parque catarinense foi eleito o segundo melhor parque do mundo através de uma plataforma especializada em destinos turísticos ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 08h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Beto Carrero World, localizado em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi eleito o 2º melhor parque temático do mundo pelo Travellers’ Choice Awards 2025, promovido pela plataforma global de viagens Tripadvisor. A premiação é baseada exclusivamente nas avaliações e opiniões dos próprios usuários e visitantes da plataforma.

Para saber mais sobre essa conquista incrível e o que faz do Beto Carrero World um destino imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Uma das maiores ruas cobertas de SC terá mais de 2 mil m² e será construída no Sul do estado

Exclusivo: câmera flagra fuga de motorista após morte de motociclista na SC-401

Incêndio atinge duas quitinetes e cachorro preso em meio ao fogo é resgatado em Florianópolis