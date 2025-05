Descarte de 740kg de restos de peixe em rio é flagrado durante a noite em Balneário Piçarras Responsável pelo descarte irregular foi obrigado a providenciar o recolhimento dos restos de peixe no local para não ter que pagar... ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 05h03 ) twitter

Após receber denúncias sobre descarte irregular de restos de peixes no Rio Piçarras no último dia 6, o IMP (Instituto do Meio Ambiente de Balneário Piçarras) flagrou um veículo suspeito de cometer a infração ambiental durante a noite. Por meio de câmeras de monitoramento residenciais das proximidades do rio, foi possível identificar um furgão que estaria despejando o material no leito.

Saiba mais sobre essa importante ação de preservação ambiental e as consequências para quem descarta resíduos de forma irregular

