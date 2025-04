Desconhecido invade casa com motosserra ligada, fere moradora e acaba morto com tiro em SC A Polícia Civil foi acionada na noite de quinta-feira (18) para atender a ocorrência de um homicídio em Saudades, no Oeste do estado... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 20h25 ) twitter

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de quinta-feira (17), em uma residência localizada na linha Jacutinga Baixa, área rural do município de Saudades, no Oeste de Santa Catarina. Ele apresentava um ferimento de arma de fogo na região do tórax.

