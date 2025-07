Descontos indevidos no INSS: mais de 23 mil catarinenses vão receber ressarcimento automático Acordo permite ressarcimento de descontos indevidos de benefícios previdenciários entre 2020 e 2025 para aposentados e pensionistas... ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 25/07/2025 - 04h56 ) twitter

Mais de 23,4 mil aposentados e pensionistas de Santa Catarina aderiram ao acordo federal que permite o ressarcimento de valores descontados indevidamente dos seus benefícios previdenciários. A medida é voltada a quem teve mensalidades de associações descontadas sem autorização, entre março de 2020 e março de 2025. Os pagamentos começaram nesta quinta-feira (24) e seguem de forma escalonada, em lotes diários de até 100 mil pessoas (em todo o Brasil), segundo a ordem de adesão. O acordo, feito via INSS, é gratuito e permite o reembolso sem precisar entrar na Justiça.

Saiba mais sobre como garantir seu ressarcimento e os detalhes do processo no nosso parceiro ND Mais.

