Descontos indevidos no INSS são detectados desde 2002 em SC; reclamações atingem oito empresas Ao todo, foram registradas 2.699 reclamações sobre descontos do INSS; oito empresas foram acusadas da prática, mas, segundo diretora... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 09h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 09h03 ) twitter

Um levantamento do Procon de Santa Catarina revela que desde 2002 foram registradas 2.699 reclamações sobre descontos do INSS. Essas denúncias não estão necessariamente relacionadas ao recente escândalo da fraude no INSS.

Para saber mais sobre as empresas envolvidas e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

