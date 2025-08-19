Descubra como a Oktoberfest Blumenau pode ser sua chance de garantir uma renda extra em 2025 Festa oferece vagas temporárias em diversos setores para quem deseja complementar a renda durante o evento mais tradicional de Blumenau... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 06h38 ) twitter

Para quem busca uma renda extra, a 40ª Oktoberfest Blumenau pode ser a oportunidade ideal. Algumas das vagas temporárias para a maior festa alemã das Américas foram divulgadas nesta segunda-feira (18) e já estão com inscrições abertas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como garantir sua renda extra na Oktoberfest 2025!

