Desde a saída de Alex, Avaí mudou de técnico cinco vezes e agora reencontra o ex-comandante
Avaí reencontra um velho conhecido na próxima terça (19) e, desde a sua saída, viu a equipe ser comandada por outros treinadores até...
O Avaí vai reencontrar um velho conhecido na partida desta terça-feira (19). O técnico do Operário-PR é o ex-jogador Alex de Souza, que recebeu sua primeira oportunidade como treinador no Leão da Ilha, em 2023. Ele chegou à Ressacada com grande expectativa, mas acabou tendo o trabalho interrompido em menos de seis meses. Desde a sua saída, outros cinco profissionais passaram pelo comando da equipe: Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Gilmar Dal Pozzo, Enderson Moreira e agora Jair Ventura.
O Avaí vai reencontrar um velho conhecido na partida desta terça-feira (19). O técnico do Operário-PR é o ex-jogador Alex de Souza, que recebeu sua primeira oportunidade como treinador no Leão da Ilha, em 2023. Ele chegou à Ressacada com grande expectativa, mas acabou tendo o trabalho interrompido em menos de seis meses. Desde a sua saída, outros cinco profissionais passaram pelo comando da equipe: Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Gilmar Dal Pozzo, Enderson Moreira e agora Jair Ventura.
Para saber mais sobre a trajetória do Avaí e as mudanças de técnicos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre a trajetória do Avaí e as mudanças de técnicos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: