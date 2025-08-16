Logo R7.com
Desde a saída de Alex, Avaí mudou de técnico cinco vezes e agora reencontra o ex-comandante

Avaí reencontra um velho conhecido na próxima terça (19) e, desde a sua saída, viu a equipe ser comandada por outros treinadores até...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Avaí vai reencontrar um velho conhecido na partida desta terça-feira (19). O técnico do Operário-PR é o ex-jogador Alex de Souza, que recebeu sua primeira oportunidade como treinador no Leão da Ilha, em 2023. Ele chegou à Ressacada com grande expectativa, mas acabou tendo o trabalho interrompido em menos de seis meses. Desde a sua saída, outros cinco profissionais passaram pelo comando da equipe: Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca, Gilmar Dal Pozzo, Enderson Moreira e agora Jair Ventura.

