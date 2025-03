Desempregado, suspeito de latrocínio no Oeste de SC foi abrigado pela vítima O suspeito, um jovem de 19 anos, estaria em busca de emprego e teria ficado hospedado na casa de Miguel ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 01h44 (Atualizado em 10/03/2025 - 01h44 ) twitter

Mais detalhes sobre o caso do homem que morreu a facadas dentro da própria casa, em São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, foram revelados pela Polícia Civil. O suspeito, um jovem de 19 anos, estaria em busca de emprego na cidade e aparentemente, por não ter onde ficar, foi convidado pela vítima, Miguel Del Moro, 55 anos, a pernoitar em sua casa, onde ocorreu o crime no sábado (8).

Para saber mais sobre este trágico caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

