Desempregados, letrados e há seis meses sem casa: quem são as pessoas em situação de rua em SC

Um levantamento do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) mostra que a maior parte das pessoas em situação de rua do estado frequentou a escola, não convive com a família e tem no desemprego a principal justificativa da condição social enfrentada.

Para entender melhor essa realidade e as propostas de assistência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

