Desentendimento em mercearia termina em tentativa de homicídio no Sul de SC Ocorrência foi registrada em Laguna, no bairro Esperança, no último domingo (9); vítima foi encaminhada ao hospital ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um suposto desentendimento em uma merceria terminou em uma tentativa de homicídio em Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, no último domingo (9). A ocorrência, de acordo com a PM (Polícia Militar), foi registrada no bairro Esperança.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Moto bate em árvore e deixa jovem de 22 anos morto em Abelardo Luz

‘Grito de desespero’: morador relata tentativa de salvar família afogada em rio de SC

‘Temos um choque geracional’, diz presidente do Detran-SC ao citar desafios tecnológicos