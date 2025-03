Desfile das Campeãs do Carnaval de Florianópolis: saiba o horário das escolas na Nego Quirido Consulado, Copa Lord e União da Ilha vão passar novamente na passarela no Desfile das Campeãs do Carnaval de Florianópolis na noite... ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 04/03/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ainda não acabou. O Desfile das Campeãs do Carnaval de Florianópolis encerra, nesta terça-feira (4), a festa para quem gosta de acompanhar as agremiações. O evento ocorre um dia depois de a Consulado ser consagrada campeã do Carnaval 2025 em uma disputa acirrada com a Copa Lord. União da Ilha ficou em terceiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do desfile!

Leia Mais em ND Mais:

Multinacional da hotelaria anuncia expansão em SC com hotel em frente a um ícone industrial

O sumiço dos ônibus amarelinhos no Carnaval de Florianópolis

Primeiro shopping de Jaguaruna deve gerar 800 novos empregos e já tem data para inaugurar