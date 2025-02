Desfiles do Carnaval de Florianópolis: veja quando será e como assistir Cobertura do evento será feita de maneira exclusiva pelas equipes do Grupo ND, integrando apresentadores, repórteres e equipe técnica... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h26 ) twitter

Após meses de preparação, suor e muita dedicação, a corrida das escolas de samba em busca do título de campeã do Carnaval de Florianópolis chega na sua reta final com os desfiles na sexta-feira (28) e no sábado (1º). O palco será a Passarela Nego Quirido, onde as escolas deverão fazer um espetáculo e agitar a galera. E toda essa festa terá transmissão exclusiva da NDTV e do NDPlay, com ampla cobertura na internet pelo portal ND Mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do Carnaval de Florianópolis!

