Desidratação e fezes endurecidas: lobo-marinho morre após resgate em SC
Animal debilitado encontrado na praia Grande, em São Francisco do Sul, gerou alerta para possível caso de gripe aviária, mas hipótese...
Um lobo-marinho-do-sul resgatado no costão da Praia Grande, em São Francisco do Sul, morreu pouco após receber atendimento. O animal, um macho jovem e visivelmente debilitado, havia sido encontrado no dia 10 de julho em uma área de difícil acesso.
