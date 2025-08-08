Desidratação e fezes endurecidas: lobo-marinho morre após resgate em SC Animal debilitado encontrado na praia Grande, em São Francisco do Sul, gerou alerta para possível caso de gripe aviária, mas hipótese... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um lobo-marinho-do-sul resgatado no costão da Praia Grande, em São Francisco do Sul, morreu pouco após receber atendimento. O animal, um macho jovem e visivelmente debilitado, havia sido encontrado no dia 10 de julho em uma área de difícil acesso.

Para mais detalhes sobre essa triste situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Suspeitos são presos em motel e caminhonete furtada é recuperada na Grande Florianópolis

Imprudência: motorista admite embriaguez após colidir com poste na SC-445

Confira as corridas de rua que movimentam Florianópolis em agosto