Desmatamento de quase 3 mil m²de área protegida em São José é investigado por MPSC Fotos mostram desmatamento; investigação começou a partir de uma fiscalização da prefeitura de São José, que embargou a área e aplicou... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 18h57 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou, nesta quinta-feira (16), um inquérito civil para investigar o desmatamento de uma área de 2,8 mil m² em São José, na Grande Florianópolis. Conforme o inquérito, a vegetação desmatada faz parte de uma área protegida de vegetação nativa da Mata Atlântica.

Saiba mais sobre essa investigação e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

