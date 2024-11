Despedida amarga do JEC na Copa SC Na Arena Joinville, JEC se despede da Copa Santa Catarina sem conseguir vencer na competição e com protesto da torcida ND Mais|Do R7 20/10/2024 - 04h27 (Atualizado em 20/10/2024 - 04h27 ) twitter

Despedida melancólica do JEC na Copa Santa Catarina. O Tricolor perdeu para o Hercílio Luz por 2 a 1 na tarde deste sábado (19). Com isso, o time fechou a competição na vice-lanterna, sem conseguir vencer e com protestos da torcida.

