Despedida amarga: Figueirense e Criciúma na Série A Com resenha e bom humor, o Clube da Bola Podcast analisa a rodada do futebol nacional, com destaque para Criciúma, Figueirense e Avaí...

ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share