Despedida de uma Influente Empresária de Criciúma A alta sociedade criciumense recebeu com muito pesar a notícia do falecimento de Rosane Zanatta Peruchi, filha do saudoso empresário... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 15h42 (Atualizado em 27/07/2024 - 15h42 ) ‌



A alta sociedade criciumense recebeu com muito pesar a notícia do falecimento de Rosane Zanatta Peruchi, filha do saudoso empresário, Jorge Zanatta – fundador de um dos maiores grupos empresariais de Santa Catarina – das marcas Canguru e Imbralit.

