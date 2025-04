‘Desprezo pela saúde’: como MPSC desmantelou império de clínicas de emagrecimento MPSC denunciou 500 crimes praticados em clínicas de Joinville e Balneário Camboriú; dois profissionais já foram condenados ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h25 ) twitter

Tudo o que a gente imaginou se revelou muito pior”, afirma a promotora de justiça Elaine Rita Auerbach sobre os desdobramentos da Operação Venefica, desencadeada pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). As investigações iniciaram em 2017 quando dois pacientes que passaram pela F. Coaching, clínica de emagrecimento do mentor Felipe Francisco em Joinville, foram até a polícia para denunciar um possível esquema criminoso. Por meio da ação, diversos estabelecimentos foram fechados e profissionais da saúde foram responsabilizados por receitar e vender, sem respaldo técnico, medicamentos manipulados que podem gerar riscos à saúde.

Para saber mais sobre como o MPSC desmantelou esse esquema e as implicações para a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

