‘Destino Joaçaba’ é lançado com foco em eventos, turismo e negócios

Com o objetivo de consolidar Joaçaba como referência turística no Meio-Oeste de Santa Catarina, a prefeitura lançou na terça-feira (23) o projeto “Destino Joaçaba”, no Espaço Terrazzo, ao lado do Monumento Frei Bruno. A iniciativa aposta na vocação da cidade para o turismo e negócios como estratégia de desenvolvimento econômico e fortalecimento da identidade local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre este projeto inovador!

