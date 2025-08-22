Logo R7.com
Destino trágico: quais as causas e os impactos da mortandade de pinguins registrada em SC

Especialista explica quais as principais causas para as mais de mil mortes de pinguins registradas desde o início do ano no litoral...

Santa Catarina vive uma temporada marcada por mortes em massa de pinguins-de-Magalhães. Desde o início do ano foram mais de mil animais encontrados sem vida no litoral catarinense. No episódio mais recente, na quarta-feira (20), praia de Jurerê, em Florianópolis, amanheceu como um cemitério, com 136 pinguins encontrados mortos.

