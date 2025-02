Destinos de turismo sustentável em SC estão entre os 100 melhores do mundo e concorrem a prêmio O concurso TOP 100 "Green Destinations Story Awards" premia boas práticas que desenvolvem um turismo sustentável; o destinos estão... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 05h06 ) twitter

Seis destinos de Santa Catarina estão na disputa do TOP 100 – Green Destinations Story Awards, na categoria “People’s Choice Awards” (escolha do público). O concurso, que celebra práticas inovadoras de turismo sustentável, está com votação aberta ao público até o dia 24 de janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre os destinos catarinenses que estão fazendo a diferença!

