‘Desumano’: idosa morre após 20 dias sem energia em SC e filha denuncia falha da Celesc

Idosa de Antônio Carlos morreu em meio ao frio sem aquecimento, perda alimentos e espera por religação; Celesc diz que não há estrutura... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 01h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 01h35 )

Amélia dos Passos da Costa, de 86 anos, morreu na manhã de terça-feira (2) enquanto aguardava por mais de 20 dias a religação da energia elétrica de sua casa, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. Ela não possuía débito com a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), que confirmou a adimplência.

Para entender todos os detalhes dessa triste história e as implicações da falha da Celesc, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

