Desvios de R$ 1,6 bilhão: operação mira possíveis fraudes de gestora de UPAs que atua em SC Organização é suspeita de fraude em contratos e lavagem de dinheiro; mandados foram cumpridos em ao menos três cidades catarinenses... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h17 ) twitter

Diversas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Santa Catarina foram alvo de uma operação do Ministério Público na manhã desta quinta-feira (7). A ação integra uma mobilização nacional contra fraudes no setor da saúde. O alvo é a Organização Social Mahatma Gandhi, investigada por um esquema de desvios que pode ultrapassar R$ 1,6 bilhão de recursos públicos. A entidade administra unidades de saúde em municípios do país, incluindo São José, Mafra e Itapoá, em Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre essa investigação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

