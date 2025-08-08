Desvios de R$ 1,6 bilhão: operação mira possíveis fraudes de gestora de UPAs que atua em SC
Organização é suspeita de fraude em contratos e lavagem de dinheiro; mandados foram cumpridos em ao menos três cidades catarinenses...
Diversas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) de Santa Catarina foram alvo de uma operação do Ministério Público na manhã desta quinta-feira (7). A ação integra uma mobilização nacional contra fraudes no setor da saúde. O alvo é a Organização Social Mahatma Gandhi, investigada por um esquema de desvios que pode ultrapassar R$ 1,6 bilhão de recursos públicos. A entidade administra unidades de saúde em municípios do país, incluindo São José, Mafra e Itapoá, em Santa Catarina.
