'Detalhes no processo vão contra a lei', diz advogada de romeno procurado por homicídio em SC Defesa do romeno, que segue foragido, afirma que investigadores têm acesso irregular ao aparelho celular do procurado e que isso fere... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 00h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 00h46 )

A advogada do romeno procurado após invadir a casa da família da ex-namorada, matar um homem no local e agredir uma funcionária, Natália Paixão afirmou que, dentro do processo de investigação, há detalhes que não estão de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e que, agora, a defesa irá atrás da garantia dos direitos do suspeito. O crime ocorreu no dia 20 de janeiro em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

