Detonação de rochas provoca mudanças no trânsito da BR-101 em SC; veja detalhes Ação ocorre em Capivari de Baixo, no km 329, no Sul do estado ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma detonação de rochas na BR-101, em Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina, provoca mudanças no trânsito nesta quinta-feira (6). A ação está prevista para ter início às 13h30, informou a CCR ViaCosteira, responsável pela administração do trecho Sul da rodovia federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre as mudanças no trânsito.

Leia Mais em ND Mais:

Facão pode ter sido usado para matar pai e filho em SC, diz polícia

Motociclista morre após colidir com ônibus que parava para embarque em Florianópolis

Valor do dólar hoje: quarta-feira (5) abre com leve alta após baixas consecutivas