Detran no shopping? Saiba onde será atendimento em Itajaí
Detran anunciou mudança de endereço a partir desta quinta-feira (14); Itajaí passará a ter dois locais de atendimento
A partir desta quinta-feira (14), a Itajaí terá duas novas unidades do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina). O antigo local de atendimento, na 4ª Delegacia de Polícia, ficará inoperante já a partir desta terça-feira (12).
