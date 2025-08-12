Detran no shopping? Saiba onde será atendimento em Itajaí Detran anunciou mudança de endereço a partir desta quinta-feira (14); Itajaí passará a ter dois locais de atendimento ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h38 ) twitter

A partir desta quinta-feira (14), a Itajaí terá duas novas unidades do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina). O antigo local de atendimento, na 4ª Delegacia de Polícia, ficará inoperante já a partir desta terça-feira (12).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os novos horários e serviços disponíveis!

