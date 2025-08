‘Devolveu alegria na minha vida’: história de adoção animal em SC emociona Matheus Kienolt, tutor de Duque, relembra a trajetória ao lado do melhor amigo de quatro patas, adotado em um abrigo de Blumenau ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h57 ) twitter

Choro manhoso, pedidos de carinho e um rabinho abanando foram o bastante para que Duque conquistasse de vez o coração de Matheus, em maio de 2021, após quase dois anos em busca de um lar no Cepread (Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos), de Blumenau. Nesta quinta-feira (31), data em que o Brasil celebra o Dia do Vira-Lata, o tutor ressalta a importância da adoção animal responsável e relembra a trajetória ao lado de Duque. “Foi ele que me escolheu”, afirma Matheus.

Para saber mais sobre essa emocionante história de adoção, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

