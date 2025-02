Devoto e ‘legendário’: quem é o acusado de ser falso médico pelo CRM-SC? Chamado de "falso médico" pelo CRM-SC, o acusado se defende e diz que "também foi enganado" pelo diploma inválido que apresentou ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h07 ) twitter

O homem preso em Florianópolis na última quinta-feira (16), acusado de ser um “falso médico” pelo CRM-SC (Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina), foi identificado como Guilherme Cordeiro Souza Santos, de 41 anos. Ele teria apresentado um diploma forjado para se registrar no órgão.

Para saber mais sobre essa intrigante história e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

