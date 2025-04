Dez meses depois, nova penitenciária em SC com capacidade para 430 presos opera com 17 Penitenciária Industrial de São Bento do Sul foi inaugurada em junho de 2024; problemas estruturais teriam atrasado início da operação... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 18h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h27 ) twitter

Inaugurada em junho de 2024, a Penitenciária Industrial de São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, não entrou em funcionamento pleno até agora. Com capacidade para 430 apenados, a unidade conta, atualmente, com 17 internos. O atraso teria sido causado por problemas estruturais.

Para mais detalhes sobre a situação da nova penitenciária, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

