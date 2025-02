Dez suspeitos de furtar 27 caminhonetes de luxo em SC são presos em operação Caminhonetes eram levadas para esconderijos após os furtos; suspeitos foram presos em Itapoá ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (25) em Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, prendeu dez membros de uma organização criminosa suspeitos de participarem do furto de caminhonetes de luxo no estado. Ao menos 27 veículos teriam sido furtados em apenas um mês.

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Aeroporto de Joinville: movimento cresce com novos voos para Congonhas

Caminhão de lixo da Comcap pega fogo em Florianópolis

Cataratas do Iguaçu com ‘novo dono’? Decisão transfere área equivalente a mil campos de futebol