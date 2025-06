Dez suspeitos de megarroubo a concessionária de luxo em SC são presos Prisões ocorreram nesta terça-feira (17) em Joinville, dois meses após investigações que corriam em segredo de Justiça ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 00h06 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu preventivamente dez suspeitos de participação em um megarroubo a uma concessionária de veículos de luxo, ocorrida em abril deste ano em Jaraguá do Sul, no Norte do estado.

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Laudo confirma principal suspeita da polícia sobre empresário morto em Interlagos

O que é a ‘Muralha Digital’ que vai vigiar Balneário Camboriú 24 horas por dia?

Bilionário de SC, ‘rei do ovo’ diz que Bolsa Família atrapalha contratações; Felipe Neto rebate