Dia D: Balneário Camboriú terá vacina da gripe neste sábado Além da vacina da gripe, município abrirá unidades de saúde para realização de exames e outros tipos de atendimentos médicos ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste sábado (12), a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú promove mais uma edição do “Dia D” no município. Das 8h às 17h, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão de portas abertas para atender a comunidade com vários serviços, entre eles a vacina da gripe.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a importância da vacinação e os serviços disponíveis neste Dia D!

Leia Mais em ND Mais:

Serra da Rocinha terá horário noturno ampliado para passagem de veículos

SC ganha destaque nacional na produção e exportação de mel; veja dados por localidade

Semana Santa deve movimentar mais de 35 toneladas de peixe em Gaspar