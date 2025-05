Dia das Mães em Criciúma prevê aumento de 33,2% em compras no comércio, aponta pesquisa Levantamento feito pela Fecomércio SC aponta o maior crescimento de compras em relação a 2024 ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h26 ) twitter

O comércio de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, atende em horário especial no próximo sábado (10), das 9h às 17h, véspera do Dia das Mães. Em todas as regiões da cidade, os lojistas esperam um dia de grande movimentação e um aumento nas compras em relação ao ano passado. De acordo com o levantamento da Fecomércio SC, a expectativa é de que os consumidores invistam, em média, R$ 307,60 nos presentes, o maior valor já registrado na série histórica da pesquisa em Santa Catarina.

