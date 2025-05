Dia das Mães: histórias que unem coragem, recomeço e apoio coletivo Neste Dia das Mães, o Grupo ND conta histórias que transcendem o cotidiano e revelam a profundidade do amor materno ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 21h25 (Atualizado em 11/05/2025 - 21h25 ) twitter

Alda Lúcia Marinho, aos 57 anos, vive uma nova gestação após ter enfrentado o luto pela perda de um filho. Sua trajetória é marcada por resiliência e esperança. Já a Casa Múltiplas oferece um espaço acolhedor para mães que buscam equilibrar carreira e maternidade, promovendo o desenvolvimento pessoal e comunitário. Narrativas que inspiram e reforçam a importância do apoio e da conexão na jornada materna.

Saiba mais sobre essas histórias inspiradoras e o papel fundamental do apoio coletivo na maternidade consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

