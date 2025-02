Dia do Aposentado: exemplos que reforçam a importância de planejar o futuro após a carreira Expectativa de vida em alta e limites do INSS mostram a importância de discutir o assunto desde cedo; conheça as histórias de Moisés... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 10h47 ) twitter

Moisés Paolazzi, então com 17 anos, ouviu pela primeira vez sobre o conceito de previdência privada. Um amigo corretor explicava à família a importância de começar a investir cedo para garantir um futuro tranquilo. Naquele momento, ele mal sabia que essa conversa mudaria o rumo de sua vida. Inspirado, Moisés fez seu primeiro investimento. Hoje, aos 35 anos, ele não só colhe os frutos desse hábito, como transformou a paixão pelo planejamento financeiro em profissão: ele é atuário – profissional que analisa riscos financeiros e os gerencia.

Saiba mais sobre a importância do planejamento financeiro e como ele pode impactar sua aposentadoria consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

