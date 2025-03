Dia do Consumidor: saiba como se proteger de golpes e enrascadas on-line Dia do Consumidor é comemorado todo dia 15 de março com promoções exclusivas e atrativas ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 15h45 ) twitter

No Dia do Consumidor, comemorado neste sábado (15) é essencial estar atento aos riscos associados às compras online. Dados recentes destacam a crescente incidência de golpes digitais no Brasil, afetando milhões de consumidores e resultando em prejuízos significativos.​ Se você está em busca de descontos e promoções, é fundamental tomar precauções para não cair em armadilhas e garantir que suas compras sejam seguras.

