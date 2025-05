Dia do Star Wars: entenda por que data é celebrada em 4 de maio Fãs da saga aproveitam o trocadilho com a frase clássica para homenagear a franquia criada por George Lucas ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 07h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 07h20 ) twitter

Neste domingo (4), fãs ao redor do mundo comemoram o “Dia do Star Wars”, ou “Star Wars Day”, data dedicada a celebrar uma das franquias mais icônicas da cultura pop. A data, que ganhou força com o apoio dos próprios estúdios responsáveis pela série, é marcada por homenagens, lançamentos e maratonas temáticas.

