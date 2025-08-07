Dia dos Pais: cuidado com a autoestima e a saúde capilar dos homens Cada vez mais homens buscam tratamento personalizado para calvície, com tecnologia, diagnóstico e acompanhamento profissional. ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 00h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 00h18 ) twitter

O Dia dos Pais é uma ótima oportunidade para refletirmos sobre o fato de que os homens também merecem cuidados — entre eles, os tratamentos para calvície. “A queda capilar é uma das queixas mais comuns entre os homens, sendo que, muitas vezes, o tratamento é adiado por falta de informação ou por ser considerada uma consequência natural da idade avançada”, afirma a Dra. Camila Helena de Oliveira, dermatologista florianopolitana, formada pela Unisul e com residência médica realizada em Jundiaí, São Paulo.

