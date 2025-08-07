Dia dos Pais em Criciúma: comércio atende em horário estendido e evento movimenta o Centro
Ticket médio estimado para compra de presentes é de R$ 255
O comércio se prepara para o Dia dos Pais em Criciúma com horário de atendimento estendido, das 9h às 17h. A edição especial do Sábado Mais, no dia 9 de agosto, é uma oportunidade para os consumidores garantirem o presente ideal.
O comércio se prepara para o Dia dos Pais em Criciúma com horário de atendimento estendido, das 9h às 17h. A edição especial do Sábado Mais, no dia 9 de agosto, é uma oportunidade para os consumidores garantirem o presente ideal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: