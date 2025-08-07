Dia dos Pais em Criciúma: comércio atende em horário estendido e evento movimenta o Centro Ticket médio estimado para compra de presentes é de R$ 255 ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O comércio se prepara para o Dia dos Pais em Criciúma com horário de atendimento estendido, das 9h às 17h. A edição especial do Sábado Mais, no dia 9 de agosto, é uma oportunidade para os consumidores garantirem o presente ideal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Processo seletivo em SC oferece vaga para fiscal com salário de R$ 6,1 mil

VÍDEO: Caminhão tomba na BR-282, pega fogo e paralisa o trânsito na Grande Florianópolis

Paciente que conseguiu transplante de órgão é escoltada por 120 km até hospital de SC