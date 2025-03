Dia Internacional da Mulher: Veja ações no Litoral Norte de SC Dentre as atividades do Dia Internacional da Mulher estão caminhadas, esportes, exposições artísticas, além de ações de saúde e educação... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h30 ) twitter

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (08), é um dia de grande importância para refletir sobre as conquistas femininas e a luta por igualdade. No Litoral Norte de Santa Catarina, algumas cidades prepararam programações especiais em homenagem à data.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as atividades e celebrações que marcam essa data tão significativa!

