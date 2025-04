Dia Internacional do Livro Infantil: confira dez obras para instigar a imaginação das crianças Data, criada em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, busca fomentar e promover o hábito da leitura desde os primeiros... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h27 ) twitter

A leitura é um hábito que deve ser fomentado desde a primeira infância, antes mesmo da criança aprender a ler e escrever. Neste dia 2 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil, data criada pelo IBBY (Conselho Internacional de Literatura para Jovens) em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de clássicos como O Patinho Feio e A Pequena Sereia.

Para descobrir mais sobre as obras que podem instigar a imaginação das crianças, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

