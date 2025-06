Dia mais frio do ano chega a -6°C em cidade de SC e tem até boneco de geada Fotos mostram a paisagem congelada no amanhecer do dia mais frio do ano e até mesmo um boneco de geada montado em meio às temperaturas...

